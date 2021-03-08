هند البلوشي تغني وترقص بعد إعلان حظر التجول في الكويت

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت هند البلوشي الفنانة الكويتية فيديو لنفسها وهي تغني وترقص للاحتفال بفرض حظر التجول الجزئي في الكويت وذلك بسبب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا حيث ظهرت عليها علامات السعادة والبهجة بهذا القرار لكن بطريقة ساخرة جداً.

هند البلوشي ظهرت خلال الفيديو وهي تغني وترقص بطريقة ساخرة بعد إعلان الحظر في البلاد بسبب الزيادة غير المسبوقة في أعداد المصابين والوفيات هناك حيث علقت على الفيديو قائلة: فرحة إعلان الحظر، دايما إحنا سباقين تبارك الله، القفلة حرقة قلب.

كما ظهرت بعد ذلك عبر خاصية الستوري على سناب شات وتحدثت بطريقة ساخرة على الحياة في ظل الحظر وقالت: الحياة راح تكون نصف طبيعية، أنا حاولت أشوف القرار من زاوية تانية لعل وعسى الكورونا تختفي والحالات تقل المهم أن صالون التجميل وحشني لأن روحه الصالون تنفيس وراح رد النادي لأني صايرة بطة، في إشارة إلى زيادة وزنها بسبب البقاء في المنزل.