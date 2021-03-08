اتفرج – نسرين طافش هتجننك بجمالها ودلعها

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – نسرين طافش هتجننك بجمالها الطبيعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة جديد لها على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصورة و الفيديوهات ” إنستجرام ” بجوارغزالة على حسابها الشخصي.

وظهرت نسرين طافش وهي ترتدي تيشرت ابيض واعتمدت من الناحية الجمالية علي القليل من المكياج وترك شعرها منسدلا على كتفيها .

وعلقت الفنانة السورية بالتعليق علي الصورة القلوب التي تنبض محبة وجمالًا لليست وحدها الشمس التي تشرق ‏في هذا الكون كل صباح ‏فهناك وجوه تشرق وكلمات تشرق وعيون تشرق ‏وأجمل أشراقة دومًا هي وجود النفوس الطيبة والأرواح الراقية في حياتنا ‫صباحكم‬⁩ مشرق بالمحبة والأمل

ولكنها حظت الصورة بإعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام حصلت علي الكثير من التعليقات مثل يا صباح الورد والياسمين والورد الى اجمل فتاة بالعالم- يسعدلي صباحك يا قمر ، و كل عام و انت ناجحة، متألقة في سماء الفن العربي يا عزيزة على قلبي – قمررر بموت فيكي – صباح الجمال والحب والسلام .

كان مسلسل “ختم النمر”، آخر أعمال نسرين طافش من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.