بعد فيديو تحرش فتاة المعادي.. كاملة أبو ذكري تفضح فنان شهير وتتهمه بالتحرش بالأطفال (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت المخرجة المتألقة كاملة أبو ذكري حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تعليقها على الفيديو المتداول للقضية المعروفة إعلاميًا بـ «التحرش بطفلة المعادي».

وكتبت المخرجة كاملة أبو ذكري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنها عاشت لحظات من الرعب عقب مشاهدتها لفيديو التحرش بطفلة المعادي، في مدخل إحدى البنايات السكنية.

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وقالت المخرجة كاملة أبو ذكري: «الواحد ما نامش طول الليل بسبب فيديو التحرش بالطفلة، رعب، والتفكير في إن لو الشخص ده هو فعلاً اللي كل صفحته صور مع الكعبة وآيات قرانية، إزاي ممكن شخص يبقي خادع بالشكل ده».

وأضافت: «افتكرت ممثل كان سفير سابق في الأربعينات ساكن في الزمالك، شكله وسيم ومحترم وشيك جدا، وكان بيشتغل معانا في فيلم أثناء ما كنت مساعدة إخراج، واتفاجأ كرو العمل إنه تم القبض عليه لأنه بيقوم بخطف بنات صغيرة من الشارع ويأخدهم عنده البيت يحبسهم ويغتصبهن لغاية لما اتفضح أمره، ومات في السجن، المظاهر ساعات بتبقي خادعة لدرجة تخوفك من كل البشر».

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الرجل المتحرش بالطفلة، بعد انتشار الفيديو كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المقرر أن يتم عرضه على النيابة خلال الساعات القليلة المقبلة، للتحقيق معه في الاتهام الموجه إليه.