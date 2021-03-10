حقيقة اعتزال إيمي سمير غانم التمثيل وارتداء الحجاب (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة للفنانة المتألقة إيمي سمير غانم، وهي ترتدي الحجاب، حيث صاحب تلك الصورة منشورًا يعلن عن اعتزالها العمل الفني.

الصورة التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل، ردت عليها الفنانة إيمي سمير غانم، حيث قال إن الحساب لا يخصها.

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وأضافت الفنانة إيمي سمير غانم في تصريحات صحفية أنه ليس حسابها وأنه حساب وهمي وأن الصورة قديمة من كواليس أحد الأعمال الفنية، وأنها مشغولة في الوقت الحالي في قراءة بعض النصوص من أجل الموافقة على أحد الأعمال لتشارك بها خلال الفترة المقبلة.

وكانت آخر أعمال إيمي مسلسل «سوبر ميرو» رمضان قبل الماضي وحقق نسب مشاهدة كبيرة من قبل الأطفال، والمسلسل شاركها في البطولة حمدي المرغني.