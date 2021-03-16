وفاة الفنان المصري عادل هاشم

عدن - ياسمين عبد العظيم - توفي اليوم الفنان المصري الكبير عادل هاشم عن عمر يناهز 82 عامًا.

ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل الثلاثاء عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.

ولد الفنان عادل هاشم د فى القاهرة، وحصل على بكالوريوس الفنون المسرحية، وعمل بالتلفزيون والسينما وتولى عدة مناصب فى هيئة المسرح، وأخرج عديدا من المسرحيات، وفى التلفزيون شارك فى عدد من المسلسلات منها مسلسل نسر الشرق.

وفى السينما المصرية، قدم عادل هاشم عديدا من الأفلام منها عفريت النهار، وناصر 56، وساعتان من الرعب، 90 دقيقة، وحرب أطاليا، وبلية ودماغه العالية.