بعد اختفائها لسنوات.. لن تصدق ماذا تعمل جيهان فاضل بعد ابتعادها عن السينما

عدن - ياسمين عبد العظيم - سنوات طويلة اختفت فيها الفنانة المتألقة جيهان فاضل عن الأضواء والشهرة، حيث استمر اختفائها لأكثر من 6 أعوام تسائل فيها الجمهور عن حياتها، وبخاصة بعد أن عاد اسمها للظهور مجددا وانتشار أنباء هجرتها إلى كندا.

فخلال الآونة الأخيرة انتشرت أقاويل عدة تفيد عملها داخل سوبر ماركت صغير في إحدى الولايات بكندا كي تنفق على أبنائها الثلاثة أدهم وزياد وعالية.

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وأشارت تقارير إلى أن عمل جيهان فاضل في السوبر ماركت جاء بعد أن عملت قبلها في مطعم أكلات مصرية لبيع فول وطعمية وكل هذا من أجل أبنائها حسبما أكدت الكاتب أيمن نور الدين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبالتواصل مع نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي أكد في تصريحات صحفية أنه لا يعلم شيئا عن جيهان فاضل أو عن حقيقة اعتزالها الفن أو سفرها إلى كندا.