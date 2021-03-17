نقل فنان مصري شهير إلى مصحة نفسية.. والسبب صادم للجميع

عدن - ياسمين عبد العظيم - أزمات عدة انتشرت مؤخرًا حول الفنان شريف دسوقي، منها اتهامه بالنصب على صاحب عقار، فضلًا عن تجاوزه مع أحد الفنانين ممن نتج عنه طرده من لوكيشن تصوير مسلسل «تحقيق».

لم تكن تلك هي الأزمة الوحيدة في حياة شريف الدسوقي، فقد تواصلت أزماته ليتم الاستغناء عنه في مسلسل «عش الدبابير»، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، وفي كل الأزمات كان يحاول نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي حلها.

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وفي خضم كل تلك المشاكل والأزمات، فشل الفنان الكبير أشرف زكي في التواصل مع أسرة شريف دسوقي وطلب حضورهم إلى مقر النقابة، وأخذوا الفنان ووضعوه في إحدى المصحات النفسية، أملًا في أن يعود إلى اتزانه، والتخفيف من الحالة التي يمر بها هذه الأيام.

وتقول أسرة الفنان شريف الدسوقي أنه كان يعاني من ضغطًا عصبيًا حادًا خلال الفترة الماضية مما أثر على سلوكياته وتعاملاته مع جميع المحيطين به لدرجه أنه كان يفتعل الأزمات مع أفراد أسرته أيضًا.

وكان الفنان الكبير شريف دسوقي قد هدد منذ أسابيع قليلة بالانتحار، خلال تواجده في نقابة المهن التمثيلية، حينما جمعه اجتماع مع أحد ممثلي شركة «العدل جروب» والنقيب أشرف زكي، حيث كان يطالبهم دسوقي بدفع الضرائب بدلًا عنه في مسلسل «بـ 100 وش»، والذي تقاضى فيه أجر 75 ألف جنيه.