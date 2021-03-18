وفاة نجمة ستار أكاديمي ريم غزالي تصدم الوسط الفني

عدن - ياسمين عبد العظيم - توفيت الفنانة الجزائرية ريم غزالي عن عمر ناهز 39 عاماً، بعد صراع مرير مع مرض السرطان الذي أصيبت به في عام 2019.

ونعت الفنانة سلمى غزالي شقيقتها ريم عبر حسابها الرسمي في موقع “انستجرام”، حيث أطلّت بالحجاب قائلةً: فارقتنا غزالة الجزائر، الله يرحمك برحمته يا ريم”.

وأضافت: “ما فارقتني الإبتسامة لأنو أعرف أنو الله أرحم وأكرم واختار لها الأحسن، أدعو لها بالرحمة وبالأشياء الطيبة والحلوة”.

وختمت حديثها بقولها: “ادعوا لها بالرحمة وبكل الأشياء الطيبة والحلوة، الله يصبر ماما وبابا ويعطيهم القوة، الحمد لله يارب على رحمتك، الله أكبر وأشهد أنّ لا إله إلاّ الله محمد رسول الله، رحمك الله يا غزالة، اشتقت لك”.

وتفاعل نجوم الفن مع الخبر وضجت حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بنعي الفنانة الراحلة.