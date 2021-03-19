شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – بوسي تثير الجدل في أحد الأفراح بسبب ما فعلته مع الرجالة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمطربة بوسي ظهرت خلاله وهي تُغني في أحد الأفراح، دون الإشارة لتاريخ التقاط الفيديو وهل هو من وقت قريب أم أنه فيديو قديم.

وخلال الفيديو الذي لم تتعد مدته الـ30 ثانية، ظهرت بوسي وهي تصفع أحد الرجال الذين يقفون أسفل المسرح على وجهه ثم أكملت الغناء بشكل طبيعي، وبدت عليه علامات الاندهاش دون أن يقم بأي تصرف آخر.

واعتبر بعض المعلقون على الفيديو أن بوسي كانت تمزح مع الرجل، وهو ما جعله لا يعبر عن غضبه.

من ناحية أخرى، حلت بوسي ضيفة مؤخرًا على الفنان أكرم حسني، بأحدث ظهور لها، ببرنامجه “أسعد الله مساءكم من جديد” في موسمه الرابع، عبر شاشة MBC مصر.