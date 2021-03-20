أول ظهور لـ حورية فرغلي بعد العملية الجراحية.. وهكذا أصبح شكلها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حورية فرغلي

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة للفنانة المتألقة حورية فرغلي ظهرت فيها بإطلالة مختلفة في أحدث ظهور لها.

وبحسب ما جاء في الصور على لسان النشطاء، فإن تلك الصورة تُعد الظهور الأول للفنانة حورية فرغلي بعد إجراء عملية جراحية في وجهها في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وظهرت الفنانة حورية فرغلي في الصورة بشكل مختلف تماما، حيث بدت أنفها طبيعية إلى حد كبير، وذلك بعد إجرائها للعملية الثانية التي خضعت لها منذ أيام.

ويذكر أن الفنانة حورية فرغلي كانت قد كشفت في وقت سابق عن تفاصيل العملية التي أجرتها بالولايات المتحدة منذ عدة أيام.

وقالت حورية فرغلي خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، أن العملية كانت مؤلمة بشكل كبير ولكن الآن هي بصحة جيدة والدكتور المصري الخاص بها يتابع حالتها مع الدكتور الأجنبي.