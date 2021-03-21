غضب سعودي على مواقع التواصل الاجتماعي من أمل الشهراني بسبب هذه الصورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الناشطة السعودية أمل الشهراني الجدل مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي من جديد بسبب إطلالتها الجريئة التي تعتمد عليها في الصور التي تنشرها عبر حسابها الخاص بتطبيق إنستجرام.

الظهور الأخير للناشطة أمل الشهراني أثار الكثير من غضب المتابعين بعد أن نشرت صورة لها ترتدي فيها بلوزة كشفت عن معظم صدرها أثناء وجودها داخل أحد المطاعم في أمريكا.

وشن المتابعون هجوماً عليها بتعليقات أكدوا فيها أنها تتعمد أن ترتدي تلك الملابس الفاضحة وتنشرها على السوشيال ميديا ووجهوا لها سيلاً من الانتقادات معتبرين ظهورها بهذا الشكل خروجاً عن الآداب والقيم والعادات التي تربت عليها قبل مغادرتها السعودية.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تثير أمل الشهراني غضب المتابعين بإطلالتها الجريئة ففي العام الماضي ظهرت أمل الشهراني على ترتدي البكيني على أحد الشواطى مما شكل صدمة للجمهور.

أشعلت إطلالة السعودية أمل الشهراني على البحر ضجة عبر منصات السوشيال ميديا وذلك بعد أن أطلت نجمة “سناب شات” الشهيرة بالبكيني على البحر متخطية كل الحدود.واعتبروا أن تلك الملابس”هي المناسبة للبحر لكن لا داعي لنشرها وتداولها بهكذا طريقة واتهموها بأنها تتعمد إثارة الجدل.