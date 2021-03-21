نادية الجندي تعتذر لأسرة الفنانة شادية بعد تصريحاتها المسيئة

عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتذرت الفنانة نادية الجندي لأسرة الفنانة الراحلة شادية عن تصريحاتها التي جاءت خلال برنامج السيرة.

نادية كتبت تعقيبا على منشور في صفحة شادية: شادية فنانة وإنسانة عظيمة ولم أقصد أي إساءة إطلاقا ولم يصدر على لساني هذا الكلام كل اللي أقصده أن سبب طلاقها ومعاناتها مع الراحل عماد حمدي هو الغيرة الشديدة فقط لكن طول عمري أكن لها كل حب واحترام واشتغلت معاها في فيلم ميرامار الله يرحمها كنت عظيمة، تحياتي للجميع.

كانت نادية الجندي قد تحدثت عن الراحلة شادية وعلاقتها بالفنان عماد وقالت إنه هو من صنعها وأن الغيرة كانت سبب انفصالهما وأصبح لديه عقده شادية بسبب تمردها عليه وكان يخاف من تكرار التجربة خاصة معها.

تسبب حديث نادية الجندي عن علاقة عماد حمدي والفنانة شادية في غضب عائلة وجمهور النجمة الراحلة.

وردت ناهد شاكر ابنة شقيق الفنانة شادية، مستعينه بمنشور كتبه جمهور شادية من خلاله نجاحات الفنانة الراحلة قبل زواجها من الفنان عماد حمدي، مؤكدين أنها كانت بطلة لأفلام عديدة وأنها بعد زواجهما قدمت أعمالا ناجحة أيضا.

لتعلق ناهد على المنشور كاتبة عبر حسابها على موقع وتطبيق “فيسبوك”: “كنت عماله بدور على رد مناسب على العنجهيه ديه، مش عارفه أجمع صدمتي فى وفاة الدكتور شاكر عبد الحميد ملخبطاني والحمد لله جمهور شادية رد أحسن منى ألف مرة، تحية وشكر لكل المحبيين ربنا يسعد قلبكم يارب، 82 سنة برضوا كتر خير الدنيا.

لتعيد ابنة شقيق شادية نشر اعتذرا نادية الجندي وتعلق كاتبة:”شكرا للتوضيح وبكدة خلص الموضوع”.