شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – الفنانة أصالة بين يد الله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حرصت الفنانة السورية أصالة على طمأنة جمهورها على صحتها بعد تعرضها لوعكة.

ونشرت أصالة صورة جديدة من خلال خاصية الستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “صرت منيحة الحمد لله”.

وتعرضت الفنانة أصالة لوعكة صحية وكتبت أمس: “وتفسيرًا لفستاني اللي لابسته من مبارح بسبب وجودي بالمستشفى بسبب وجع دمّه تقيل براسي وطلعت اليوم لأحتفلّ بأمّي وصرت كتير أحسن ووقّف يوجعني راسي وبكره بوعدكم غيّر الفستان وبرجعله بعد بكره”.