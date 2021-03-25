عروس تضع عمرو دياب في موقع محرج في ليلة دخلتها.. وهذا ما فعلته معه

عدن - ياسمين عبد العظيم - تسببت عروس في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها مع الفنان عمرو دياب، والذي أحيا الحفل.

وبحسب ما جاء في الفيديو الذي انتشر بشكل كبير، فقد ظهرت العروس وهي منشغلة عن عريسها تماما بالرقص مع الفنان عمرو دياب، ممسكة يداه، خلال إحياؤه حفل زفافها.

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وسرعان ما أثار مقطع الفيديو التي لم تتجاوز مدته الدقيقة، سخرية رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، معلقين على انشغال العروس بالرقص مع الهضبة، متناسية عريسها، فجاء من بين التعليقات، «أنا لو مكانها هنسى الفرح»، «حقها والله»، «عندها حق برضو»، «أكيد عمرو بيغيظ دينا».