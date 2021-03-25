معز مسعود يتعرض لانتقادات بسبب أحدث ظهور لحلا شيحة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرض الداعية الإسلامي والمنتج الفني معز مسعود لموجة حادة من الانتقادات من قبل جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب نشره صورة برفقة زوجته.

القصة بدأت عندما نشر المنتج الفني معز مسعود صورة له بصحبة زوجته الفنانة حلا شيحة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

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وظهر الثنائي في الصورة بإطلالة عائلية بصحبة أبناء كل منها، وعلق عليها بكتابة “مع حبايب القلب ربنا يبارك لنا ولكم فى أولادنا جميعاً”.

وتسببت إطلالة حلا شيحة لتعريضها لموجة من الانتقادات بسبب ملابسها والتي وصفها الجمهور بـ «الجريئة»، حيث ظهرت ببنطلون جينز وسترة سوداء مع تيشرت أبيض، ونظارة شمسية، خلال تواجدهما في أحد الأماكن العامة، بصحبة أبنائهما.

يذكر أن الثنائي معز مسعود وحلا شيحة احتفلا بعقد قرانهما، 8 فبراير الماضي، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.