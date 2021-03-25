حورية فرغلي تنهار على الهواء.. وتفجر مفاجأة عن حالتها الصحية بعد جراحة جديدة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حورية فرغلي

عادت الفنانة حورية فرغلي لدائرة الضوء من جديد، وذلك بعد الإعلان عن خضوعها لعملية جراحية جديدة في أنفها، وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الفنانة حورية فرغلي خلال لمداخلة هاتفية لها مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء DMC»، المُذاع على شاشة قناة «DMC»، إنها تعاني من أزمة نفسية حادة.

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وتحدثت حورية فرغلي عن خضوعها لجراحة ثالثة في أنفها، قائلةً: «فقدت الثقة في نفسي كست وممثلة، لأن محدش قدر شغلي وأعمالي، وصعبان عليا نفسي، وقررت أبعد تمامًا، ومش عايزة حد يشوفني إلا لما أرجع زي الأول»، لافتة إلى أنها لا تنظر في المرآة منذ عامين.

وأضافت الفنانة حورية فرغلي وهي تبكي واصفة شعورها بـ«الضيق» لما تعرضت له الفترة الماضية، بعد تغير شكلها إثر حادث سقوطها من على الحصان وهو ما تسبب في كسر أنفها، وفقدانها لحاستي الشم والتذوق بعد خضوعها للعديد من العمليات الجراحية، واتهام الجمهور لها بأنها أجرت عمليات تجميل، رغم تأكيدها المستمر بأنها لا تحتاج لذلك، خاصة أنها كانت ملكة جمال مصر عام 2002.