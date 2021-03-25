شكرا لقرائتكم خبر عن حورية من الجنة – شاهد الظهور الأول لزوجة الفنان محمد إمام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الفنان محمد عادل إمام مواليد 16 سبتمبر 1984 وهو ابن الفنان الكبير عادل إمام وشقيق المخرج رامي إمام وقد تخرج من الجامعة الأمريكية .

كانت أول أعمال محمد إمام التليفزيونية مسلسل كناريا وشركاه مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوى وقد تخرج من الجامعة الأمريكية بعد دوره فى فيلم عمارة يعقوبيان والذي أدى فيه دورا متميزا وشارك بعدها في فيلم حسن ومرقص ليسطع نجم محمد عادل إمام ويحصل على البطولة المطلقة فى فيلم البيه الرومانسي.

محمد عادل إمام متزوج من نوران طلعت والتى خطبها في السابق وقد أعلن عن إنفصاله عنها بسبب خلافات بينهما ترددت شائعات أخرى عن رفض والده الفنان عادل إمام زواجه منها ولكن لم تتأكد صحة هذه الإشاعة.

ولكنهما تصالحا بعد ذلك وعقد قرانهما في 29 أغسطس 2018.

نذكر هنا أن نوران إيهاب طلعت مواليد 19 يناير 1989 وبسبب اسمها اعتقد البعض أنها ابنة رجل الأعمال إيهاب طلعت زوج الفنانة شيرين وجدى ولكن والد نوران توفى وهى تبلغ 15 عاما.

فى 2015 ارتبطت بالفنان محمد عادل إمام وتم تأجيل زفافهما بسبب وفاة الفنان الراحل نور الشريف.

وبعد ذلك فاجأ محمد عادل إمام بعقد قرانه على نوران طلعت. فى حفل زفاف أقيم فى فيلا النجم الكبير عادل إمام بالساحل الشمالى وقد حضر الحفل عدد كبير من نجوم الوسط الفنى مثل أحمد حلمى وأحمد السقا وأحمد فهمى وهنا الزاهد.