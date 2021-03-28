شكرا لقرائتكم خبر عن إتفرج – أحمد عدوية يضع يده على المنطقة الحساسة للرقاصة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار المطرب الشعبي المصري الكبير أحمد عدوية، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في فيديو مع راقصة، يتحرش بها بيده وعينيه، خلال سهرة خاصة.

وظهر عدوية في إحدى الفيديوهات جالساً وأمامه تقدم الراقصة ديانا وصلة رقص بفستان قصير، فيما كان لافتاً حركاته ونظراته تجاهها.

وظهر في فيديو آخر وهو جالساً أمامها، وأثار الجدل بوضعه يده قرب صدرها تماماً، وأرسل لها إيحاءات غريبة بنظراته.

هذه المقاطع المسرّبة، أحدثت موجة غضب كبيرة ضدّ عدوية، وأشار المتابعون إلى أن ظهوره بهذا الشكل كفنان مشهور وتحديداً بهذا العمر لا يليق بمكانته وفنه.