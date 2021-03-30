شكرا لقرائتكم خبر عن إتفرج – هنا الزاهد تكشف المستور وتحدث ضجة كبيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ول الكثير من نشطاء التواصل الاجتماعي صور الفنانة المصرية هنا الزاهد وهي بالحجاب وذلك على اثر نشرها عبر صفحتها الشخصية على احدى منصات التواصل الاجتماعي فيديو لها وهي ترتديه.

وعلقت الفنانة هيا الزاهد على الفيديو الذي شاركته قالت في التعليق المرفق انها ترتدي الحجاب لغايات تصوير مسلسل “حلوة الدنيا سكر”، وتجسد شخصية مريم، حيث كتبت:” اخيرا شخصية مريم هتشوفوها بكرة.. حلوة الدنيا سكر”.

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة عن تعرضها للإصابة بفيروس كورونا المستجد، طالبة من الأشخاص الذين خالطوها بالفحص للكشف عن الإصابة .

وكتبت في صفحتها الخاصة: “أنا إيجابي فيروس كورونا، أي حد شافني أو اتعامل معايا يا ريت يحلل ويطمن على نفسه”.