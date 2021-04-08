هكذا تلقى الطيار المفصول نبأ تعويضه 6 ملايين جنيه من محمد رمضان

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث مجدي حلمي، محامي الطيار المفصول أشرف أبو اليسر عن رد فعل موكله بعد تلقيه نبأ تعويضه 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان.

وقال مجدي حلمي، في تصريحاتٍ صحفية إن موكله تعرض لأزمة صحية كبيرة، منذ أزمته مع الفنان محمد رمضان، في شهر أكتوبر عام 2019، موضحًا أنّه أصيب بمضاعفات في القلب، ومشاكل في الظهر فضلًا عن انزلاق غضروفي، إذ بات يتردد من آنٍ لآخر على المستشفيات، لا سيما بعدما توقف عن ممارسة العمل طوال العمر.

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وأكد أن أشرف أبو اليسر، لم يُتابع تفاصيل الحكم الذي صُدر، اليوم الأربعاء، من المحكمة الاقتصادية، ضد الفنان محمد رمضان، في الدعوى التي أقامها ضده قبل شهور، كونه يخضع للعلاج في المستشفى، موضحًا بقوله: «حالته النفسية كانت وحشة، وكنت حريص أن أكلمه أول ما الحكم طلع، عشان أرفع من روحه المعنوية، ولأن هو مش قادر يتكلم إلا بصعوبة شديدة، رد عليّا في التليفون، وفرح أول ما عرف، وهز دماغه وقفلت معاه».