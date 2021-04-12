راغب علامة يعترف بجرأة: عاشرت امرأة 4 سنوات بدون زواج لكنها خدعتني

عدن - ياسمين عبد العظيم - روى الفنان اللبناني راغب علامة، تفاصيل علاقاته النسائية التي مر بها طوال السنوات الماضية، موضحا أن ما عاشه كان علاقات حب وليست نزوات، مؤكدا أنه شخص صادق في مشاعره للغاية.

وقال الفنان اللبناني خلال برنامج “السيرة”، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc: ما بعرف كذب في مشاعري وما بعرف اضبط مشاعري لازم عبر عنها، يعني لو لقيت واحدة حلوة وشدتني راح قولها إنتي حلوة وشدتيني”.

وأكد راغب أن امرأة واحدة فقط هي التي خدعته، موضحا أنه عاش معها لمدة 4 سنوات بدون زواج، ولم يجرؤ على الاعتراف إعلاميا وقتها بفكرة المساكنة، مضيفا: “هي الوحيدة اللي ضحكت عليا.. خلتني قول في التلفزيون إني متجوزها.. قالتلي قول إن إحنا متجوزين ومين هيطلب الورق! فكانت غلطة كبيرة في حياتي إني سمعت كلامها وقلت ده

.وأضاف راغب أنها “كانت علاقة مساكنة لمدة 4 سنوات ولم تكن علاقة زواج، ولم يرد وقتها أن يقول إن علاقتهم خارج نطاق الزواج حتى لا يتسبب في أزمات لنفسه”.

كما نفى أن تكون قد أنجبت منه، موضحا أنها أنجبت طفلة وأخبرته أنها ابنته، فقام بعمل فحص “DNA” ليتبين أنها ليست ابنته، مضيفا: “كنت متعلق بالطفلة في الأول، وأنا دايما نفسي يكون عندي بنت، لكن لم أتمنى أن يكون لدي طفلة بدون زواج، الأطفال عموما نقطة ضعفي وما عندي مشكلة اتبنى طفل الأن وحبه قد ما بحب ولادي”.