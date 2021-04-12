منى فاروق تكشف عن تعرضها للتحرش وتصرخ: سيبوني في حالي.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة المصرية منى فاروق عن معاناتها من التحرش والتنمر من جهة، والخوف المرضي من تصويرها خلسة بعدسات الهواتف الذكية.

وقالت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي في تطبيق “انستجرام”: “تعرضت اليوم للتنمر والتحرّش، أثناء وجودي في أحد المطاعم بدهب، حيث صورني شخص دون علمي”،



وأضافت هل هذا بسبب الظروف التي مررت بها فترة من حياتي؟”، في إشارة إلى القضية الشهيرة بالفيديوهات الإباحية التي انتشرت لها مع الممثلة شيماء الحاج والمخرج خالد يوسف، واتهمت بسببها بنشر الفسق والرذيلة، وظلت في محبسها أكثر من أربعة أشهر حتى تمت تبرئتها من التهم المنسوبة إليها.

وكتبت فاروق في تعليقها على على الفيديو: “من حقي أعيش حياتي، سيبوني أعيش في سلام وسيبوني أعيش بحريتي.. دعوا الخلق للخالق، حسبي الله ونعم الوكيل ربنا يحفظنا من الناس الشر والمرضى النفسيين”.