ظهور نسخة جديدة من سما المصري في تونس – شاهد علي الفيديوهات

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عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة التونسية الشهيرة إيمان العميري، نجمة الموسم الخامس من برنامج “ستار اكاديمي”، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورا لها عبر انستقرام .

ونشرت العميري صورها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وظهرت بفستان اصفر مثير على الشاطئ بوضعيات مثيرة للجدل .

واعتاد جمهور “العميري” على إطلالتها الجريئة لكنها دائما ما تواجه هجوما واتهامات بالمتاجرة بجسدها من خلال استعراضه عبر مواقع التواصل الاجتماعي .