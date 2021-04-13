ريهام حجاج تحقق رقم قياسي وتعلق بآية كريمة

عدن - ياسمين عبد العظيم - حققت الفنانة المصرية ريهام حجاج رقم قياسي لمسلسلها الجديد “وكل ما نفترق” المقرر عرضه في موسم رمضان 2021، حيث تعاقدت الشركة المنتجة مع 10 قنوات فضائية لعرض المسلسل، ليصبح العمل الكثر تواجدا على الفضائيات في الموسم الأبرز للمسلسلات المصرية.

ريهام نشرت بوستر المسلسل ويتضمن صورتها بمفردها، مع شعارات القنوات العشر التي حصلت على حقوق عرض العمل، وعلقت عبر حسابها بموقع الفيس بوك: بسم الله الرحمن الرحيم.. ”إن الله يرزق من يشاء بغير الحساب”.. صدق الله العظيم.. كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم.

مسلسل “وكل ما نفترق” يمزج بين الدراما الصعيدية وعالم الأساطير الشعبية، وتطل الفنانة ريهام حجاج من خلال المسلسل على جمهورها بشكل جديد ومختلف حيث تجسد دور مزدوج وهو شقيقتان توأم، إحداهن تزن الأمور بالحكمة والعقل، والأخرى مختلفة تماما مندفعة وتميل إلى التمرد، تقع لهن العديد من المفارقات التي تؤثر في حياتهما، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي مشوق ومثير.