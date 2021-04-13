شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – بنت عمرو دياب مش ناوية تجيبها لبر حتي في رمضان : كله بان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت نور عمرو دياب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت نور دياب في الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بلوزة باللون اللبني ، وبنطلون جينز.

نور دياب هي الابنة الكبرى لـ عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، والتي أهدى والدها عمرو دياب لها أغنية “نور العين”.

وتعرضت نور لحملة من التنمر بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على “إنستجرام”، ولم تعلق على التعليقات التي وجهت لها والتزمت الصمت التام، حيث إن بعض التعليقات كانت مسيئة بحقها، وهو ما دفع المتابعين لمهاجمة الأشخاص الذين تنمروا عليها ودافعوا عنها.