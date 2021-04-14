بعد ظهورها في إعلان رمضاني.. نرمين الفقى توجه رسالة لـ شيريهان

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفلت الفنانة المتألقة نرمين الفقي بظهور الفنانة شيريهان بمناسبة عودتها للشاشة من جديد بعد ظهورها في إعلان لإحدى شركات الاتصالات.

وأشادت الفنانة نرمين الفقي بعودة الفنانة شيريهان في الموسم الرمضاني الحالي بعد غياب سنوات في إعلان لصالح أحد شركات الاتصال في مصر، معربةً عن سعادته لرؤيتها مرة أخرى على الشاشة.

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ونشرت نرمين صورة لشيريهان ، عبر حسابها الشخصي على “انستجرام”، وعلقت قائلةً: “نجمة رمضان شريهان.. أنا فرحانة جدًا ما شاء الله تبارك الرحمن نورتي الشاشة يا جميلة الجميلات”.

ومن جهة أخرى، تشارك نرمين الفقي في الموسم الرمضاني بعملين دراميين مختلفين، أحدهما مع الفنان ياسر جلال بمسلسل “ضل راجل” تظهر خلال الأحداث سيدة قعيدة يعولها زوجها ياسر جلال، وابنتهما، والمسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.