شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة الافلام المخلة مش ناوية تجيبها لبر حتي شوف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة الشابة منى فاروق، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو في أحدث ظهور لها، تهنئ متابعيها بحلول شهر رمضان الكريم، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وظهرت منى فارق في الفيديو التي نشرته عبر حسابها على موقع “انستجرام”، مرتدية العباءة والحجاب، وحرصت من خلاله على تهنئة متابعيها بإقبال شهر رمضان المبارك.

وعلقت النجمة الشابة منى فاروق، على فيديو الحجاب، كاتبة: “كل سنة وأنتم طيبين، أول يوم رمضان، رمضان يجمعنا”.

ويشار إلى أن الفنانة منى فاروق، حرصت على توجيه رسالة شديدة اللهجة، لكل من ينتقدها على مواقع السوشيال ميديا، وهددتهم بأنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد المتحرشين بها.

منى فاروق تتعرض للتحرش

وقالت منى فاروق في “لايف” ظهرت به خلال الأيام القليلة الماضية، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”: “أنا مش هسكت وهطلع أفضح اللي هيضايقني على السوشيال ميديا، ولما أبويا مات محدش خبط على بابنا واداني جنيه، وأي حد هيفكر يكلمني كلمة متعجبنيش هطلع أفضحه”.

وأضافت الفنانة منى فاروق: “أي حالة شخصية مريت بيها متخصش حد، أنا بجحة ميخصكمش، ومش باكل من بيتكم، انا كده واللي مش عاجبه متبعنيش”.