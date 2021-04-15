الحياة أجمل بعد عمرو دياب.. دينا الشربيني تلتهم تورتة رمضان

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت النجمة دينا الشربيني قائمة الأكثر بحثا عبر موقع تويتر في مصر، بعد ظهورها للمرة الأولى في إعلان واحد مع النجمة روبي.

كما تألقت بظهورها الكلاسيكي في مسلسلها الجديد قصر النيل وأكد رواد الموقع أن دينا تألقت أكثر عقب انفصالها عن عمرو دياب.

دينا ظهرت برفقة روبي في إعلان جديد بعنوان “احنا الفرافيش” كشف عن مواهبها في الغناء والاستعراضات، كما تألقت بملابس كلاسيكية عصرية.

وظهرت المئات من صور الكوميكس التي تعبر عن اطباع عمرو دياب بعدما فرط في دينا الشربيني، كما تم تداول تغريدات سخرت من تكهنات بتراجع شعبية دينا فور انتهاء علاقتها بالمطرب المصري، مؤكدين أن دينا النجمة الأكثر تألقا في رمضان 2021.

وسبق أن تصدرت دينا قائمة الأكثر بحثا بسبب مقطع فيديو غامض مع شيرين رضا، فحواه سر تهدد شيرين بكشفه وتطالبها دينا الشربيني بعدم إعلانه الآن، وتوقع عدد كبير أن يكون لعمرو دياب علاقة بالسر، ولكن تبين لاحقا أن الفيديو جزء من الترويج لحملة إعلانية كبرى بدأ عرضها مع اليوم الأول لشهر رمضان بمشاركة كريم عبد العزيز ويسرا ونيللي كريم وسلمى أبو ضيف وتارا عماد.

وبعدها تصدرت دينا قائمة الأكثر بحثا بسبب ظهورها بشخصية الشريرة في الحلقة الأولى من مسلسل “قصر النيل” البطولة المطلقة الرابعة لها في موسم دراما رمضان، وخطفت دينا الأنظار بسبب أناقتها خاصة وانها تجسد شخصية سيدة من الطبقة الراقية في المرحلة الذهبية للموضة في مصر بخمسينيات القرن الماضي.