شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – تسريب الحلقة الأخيرة من مسلسل “نسل الأغراب” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسرّبت فيديوهات من كواليس مشاهد مسلسل “نسل الأغراب” لتكشف نهاية أحداث العمل الدرامي، الذي يجسّد بطولته النجمين أحمد السقا، وأمير كرارة.

وقال متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الكومبارس والممثلين الشباب في المسلسل، سربوا فيديوهات من كواليس تصوير مشهد نهاية العمل، وظهروا في المقطع المصور وهم يحتفلون بنهاية التصوير.

وكشف المشاركون في “نسل الأغراب” بالخطأ عن أحداث الحلقة الأخيرة من المسلسل، ووثق الفيديو تجمهر أعداد كبيرة من أهل القرية أمام منزل “عساف الغريب” الذي يجسده أحمد السقا، وأشعل أهل القرية النار في منزله.

وتحدث الممثلون الشباب في كواليس الفيديو المسرب، أنه تم حرق منزل عساف الغريب، فقام الأخير بقتل نفسه حرقًا بعد ثورة أهل القرية عليه، بسبب جرائمه وصراعاته معهم، بالإضافة إلى كشفهم عن تدخل الشرطة في اللحظات الأخيرة في المشهد، لإلقاء القبض على “غفران الغريب” الذي يجسده أمير كرارة، وكذلك عساف الغريب.