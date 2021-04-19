شكرا لاهتمامكم بخبر السبب الحقيقي وراء إحالة صناع مسلسل الطاووس للتحقيق.. ومفاجأة بشأن منعه من العرض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإحالة المسؤولين عن إنتاج مسلسل «الطاووس» إلى تحقيق عاجل حالة من الجدل على السوشيال ميديا، بل وشمل القرار أيضًا إحالة مسؤولي القنوات التي تقوم بعرضه إلى التحقيق أيضًا.

وعن السبب وراء إحالة صناع مسلسل الطاووس للتحقيق، فقد أكد المجلس الأعلى للإعلام أنه تلقى العديد من الشكاوى حول استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التي أصدرها المجلس، وتؤكد على ضرورة إعلاء القيم وعدم المساس بالأسر المصرية أو الحط من شأنها، أو إظهارها في صورة تسيء إليها.

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وأكد المجلس في بيان رسمي أنه ينحاز إلى حرية الفن، وإطلاق طاقات الإبداع والتفرد والقيم الجمالية، ولا يضع قيوداً من أي نوع على تلك المعاني النبيلة، لكنه يعمل في نفس الوقت على تنقية الأجواء ومنع الصور التي تسئ للفن المصري الأصيل.

وأشار المجلس إلى أن احترام المشاهدين من أولويات الأعمال الفنية الهادفة، حفاظاً على الهوية وتماسك الأسر والابتعاد عن أي صورة تشوهها، أو تحض على العنف اللفظي والجسدي، وأن تتبنى الأعمال الدرامية محتوى إيجابي يحترم القيم المتعارف عليها.

وأضاف المجلس أن لجنة رصد الأعمال الدرامية تقوم أولاً بأول بمتابعة ما يتم عرضه من مسلسلات ومراقبة مدى الالتزام بالأكواد الإعلامية، وتتلقى شكاوى المواطنين وكذلك انتقادات النقاد والكتاب والمهتمين بذلك.

ومنذ عرض البرومو التشويقي الأول للمسلسل، لاقى حملة غاضبة تطالب بوقف عرض العمل ومحاكمة صناعه، بزعم أن الدعاية استغلت قصة فتاة فندق الفيرمونت نازلي مصطفي كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي.

ووجهت الفنانة نهى العمروسي رسالة للنائب العام وكل الجهات المختصة في مصر طالبت فيها بوقف عرض المسلسل، وعدم الربط بين أحداثه وبين ما تعرضت له ابنتها من مأساة في قضية الفيرمونت الشهيرة، والمتهم فيها عدد من أبناء رجال أعمال ومشاهير بتنظيم حفلات جنس جماعية لاغتصاب وتعذيب الفتيات.

ومن جانبه، قال طارق العوضي، محامي ابنة نهى العمروسي في قضية الفيرمونت: «لقد تم استخدام صورة موكلتنا نازلي مصطفي كريم في الدعاية لهذا المسلسل كما تم استخدام اسم قضية الفيرمونت كدعاية رخيصة ومؤثمة قانونا لهذا المسلسل … خاصة وان النيابة العامة قد حذرت مرارا وتكرارا من تناول هذه القضية حيث انها ما زالت في مرحلة التحقيقات ومن شأن ذلك التأثير علي التحقيقات ومجراها.. كما ان موكلتنا نازلي مصطفي كريم ليست هي فتاة الفيرمونت المجني عليها في القضية».

وكشف مصدر مطلع من داخل المجلس الأعلى للإعلام أنه تم تشكيل لجنة لدراسة التعامل مع مسلسل الطاووس، وما سوف يتم منعه من العرض أم الاكتفاء بحذف بعض المشاهد من المسلسل.