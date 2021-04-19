لن تصدق كيف كان شكل ريهام حجاج قبل الشهرة.. وتفاصيل أول زيجة لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تميزت الفنانة المثيرة للجدل ريهام حجاج بملامح وجها الحادة والجذابة في نفس الوقت، لتصبح بطلة للعديد من الأعمال الدرامية ولها جمهور عريض.

ولدت الفنانة ريهام حجاج في العام 1986، حيث تبلغ من العمر 35 عامًا، وعاشت في مرحلة الطفولة بإيطاليا.

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حرصت والدة الفنانة ريهام حجاج على تعليمها أصول الدين الإسلامي من خلال ذهابها لمراكز تعليم الدين وهي بإيطاليا، وعادت ريهام إلى مصر وهي بمرحلة الجامعة.

تخرجت ريهام حجاج من كلية الإعلام، وأجادت ريهام اللغة الإيطالية بحكم قضاءها معظم طفولتها هناك، عملت ريهام قبل دخولها عالم الفن في مجال التسويق.

تزوجت الفنانة ريهام حجاج مرتين، كان الزواج الأول لها من المصور اللبناني محمد مكاوي، الشهير باسم “ميكي”، وكان ذلك قبل دخولها عالم الفن، وظلت معه لما يقرب من 5 سنوات عاشت خلالهم ما بين إيطاليا والقاهرة وبيروت، وأثمر هذا الزواج عن ولادة ابنتها “جنا”، ولكن لم يكتب لهذا الزواج بالاستمرار حيث حدث الانفصال.

تزوجت الفنانة ريهام حجاج للمرة الثانية في عام 2019 من رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، والذي كان متزوج من الفنانة ياسمين عبد العزيز، وحدث ذلك بعد طلاق ياسمين عبد العزيز منه، مؤكدة أنها لم تكن السبب في هذا الطلاق.