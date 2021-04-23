هل حقا ريم مصطفى أجمل واحدة في مصر؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - ريم مصطفى اسم بدأ الجمهور يعرفه منذ مشاركتها في مسلسل هبة رجل الغراب وتبعته بعدد من الأعمال.

أكثر ما يلفت الانتباه في ريم مصطفى هو جمالها الأوروبي الذي تفاعل معه الجمهور عبر منصات التواصل بعد أن بدأت الفنانة المصرية نشر صور لها.

اكثر من جلسة تصوير أبهرت الجمهور ومنحت ريم مصطفى لقب أجمل واحدة في مصر.



بعض الجلسات لم تخل من جرأة حيث ظهرت فيها ريم بملابس قصيرة انقسم حولها الجمهور.