كم يتقاضى كريم عبد العزيز عن بطولة الاختيار 2 وماهي صلة قرابته بياسمين عبد العزيز؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتل الفنان كريم عبد العزيز المركز الخامس في قائمة النجوم الأعلى أجرا في الموسم الرمضاني هذا العام والذي يشارك فيه بمسلسل الاختيار 2.

يتقاضى كريم عبد العزيز عن مشاكته في المسلسل مبلغ 20 مليون جنيه ويأتي بذلك خامسا بعد محمد رمضان، أحمد السقا، أمير كراره ، يحيي الفخراني.

من جهة ثانية يعتقد كثيرون أن الفنانة ياسمين عبد العزيز هي شقيقة كريم وجاء ذلك الربط منذ صعودهما سويا من خلال مشاركتهما في مسلسل امرأة من زمن الحب عام 1998 والذي قامت ببطولته ا لفنانة الكبيرة سميرة أحمد.

العلاقة بين النجمين هي علاقة صداقة قديمة تربط بينهما لكن من المفارقات أن شقيقة كريم عبد العزيز تحمل نفس الاسم ولكنها لم تظهر على شاشة سوى في عمل واحد فقط في طفولتها وهو فيلم “منزل العائلة المسمـــ ومة” عام 1986 والذي شارك فيه شقيقها الظهور وكان من إخراج والدهما المخرج الكبير محمد عبد العزيز.

الفنانة ياسمين عبد العزيز تشارك في الموسم الرمضاني هذا العام بمسلسل اللي ملوش كريم والذي يجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي الذي ارتبطت به بعد انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

وأخته الحقيقية ياسمين محمد عبد العزيز هي اليوم سيدة منزل وبعيدة كلياً عن التمثيل، ولكنها تظهر مع والدها وشقيقها كريم عبد العزيز من وقت لآخر في مناسبات عائلية.