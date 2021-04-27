برلنتي عامر زوجة سعد الصغير الجديدة تثير الجدل بفيديو من سهرة خاصة

عدن - ياسمين عبد العظيم - سعد الصغير

بثت برلنتي عامر الزوجة الثانية للمطرب الشعبي سعد الصغير مقطع فيديو مباشر على موقع “فيسبوك”، ظهرت فيه خلال سهرة خاصة في أحد المطاعم في القاهرة وهي تجلس بالقرب من زوجها، ويغا زل كلٌ منهما الآخر.

وتواصل برلنتي نشر الفيديوهات بعد إعلان زواجها من المطرب الشعبي سعد الصغير من وقت لآخر ما يحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي..



كما نشرت عامر صورة أخرى برفقة سعد وأحدثت من خلالها ضجة كبيرة، وأرفقتها بالتعليق: “ر بنا يخليك ليا يا حبيـــ بي وأحلى سحور”.

وكانت برلنتي قد أحدثت ضجة كبيرة بعد إعلانها من خلال مقطع فيديو نشرته على السوشيال ميديا عن زواجها من سعد، وذلك للردّ على تدوينة نور الهدى زوجة سعد الأولى، ونجلها الأكبر محمود الذي نفى زواج والده.