بعد عودتها لمصر.. حورية فرغلي تكشف تطورات حالتها الصحية (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حورية فرغلي

كشفت الفنانة حورية فرغلي عن وجهها لأول مرة، بعد عودتها إلى مصر من رحلة علاج طويلة في الولايات المتحدة أجرت فيها 4 عمليات جراحية لاستعادة شكل أنفها.

وخلال مقابلة مع الدكتور معتز عبد الفتاح في برنامج “تحت الشمس” على قناة الشمس عبر تطبيق “زوم”، كشفت حورية فرغلي الكمامة التي تخفي الأنف التي ظهرت بها في عدة صور ومقابلات إعلامية، وقالت “لسه وارمة شوية، لكن ابتديت أشم دلوقت ريحة الأكل والبارفانات.”

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وعبر الدكتور معتز عبد الفتاح عن تمنياته لحورية فرغلي بالسلامة، فشكرته على كلامه وعلى فرصة الظهور في البرنامج.