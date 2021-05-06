بعد نقلها للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية

أعلن أدهم أحمد، ابن الفنانة نادية العراقية تدهور حالة والدته الصحية، وذلك على خلفية إصابتها بفيروس كورونا، مما تطلب خضوعها لجلسات تنفس صناعي.

وكتب أدهم أحمد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أنا مش عارف أرد على حد خالص، لأني في كابوس.. الحمد لله أبويا وأخواتي بيتحسنوا وحالتهم مستقره».

محمد سامي يفجر مفاجأة بشأن جملة “كتع كسح كسل” في نسل الأغراب

بسبب لا يُصدق.. فتاة تنهي حياتها في ترعة الإسماعيلية

وأضاف أدهم أحمد: «بس للأسف أمي في العناية المركزة حالتها حرجة جدا، فشل في وظائف الرئة والتهاب بكتيري وانخفاض في نسبه الأكسجين لـ50% أو 60% محتاجة دعواتكم جدا! .. أرجوكم ادعوا لها!».