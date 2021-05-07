السبب صدم الجميع.. نهلة سلامة: «عشان كده عاوزة اتجوز محمد سامي»

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة نهلة سلامة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك في أحدث ظهور لها مع المخرجة إيناس الدغيدي.

وخلال لقائها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، قالت الفنانة نهلة سلامة، إنها تتمنى الزواج من المخرج الشاب محمد سامي، مخرج مسلسلي لؤلؤ، ونسل الأغراب.

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وأضافت نهلة سلامة: اتمنى الزواج من سامي، عشان أعمل أدوار جامدة”، مما تسبب في توجيه موجة حادة من الانتقادات لها.

واتهم الجمهور الفنانة نهلة سلامة بأن أمنيتها الزواج من المخرج محمد سامي ليست سوى للمصلحة، وهذا ينافي ما تطرقت إليه في حديثها عن زواجها من المخرج محمد خان.

ودخلت نهلة سلامة في حالة ضحك وقالت: “محمد سامي أخويا ومي عمر حبيبتى، بس بقول لو فنيًا”.

كما كشفت نهلة سلامة، تفاصيل زواجها من المخرج محمد خان، قائلة: “تزوجت منه لمدة ثلاثة أشهر”.

وأضافت نهلة سلامة، أن الزواج لم يكن لـ استغلال الاسم أو للحصول على الأدوار الفنية.