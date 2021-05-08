هل خضعت ياسمين صبري لعملية تجميل شوهت وجهها؟.. لن تصدق كيف أصبح شكلها في أحدث ظهور لها

عدن - ياسمين عبد العظيم - صدمة كبيرة أصابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار عدة صورة للفنانة المتألقة ياسمين صبري زوجة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أحدث ظهور لها.

ووفقًا لما جاء في الصور التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فقد أظهرت تغير كبير في ملامح ياسمين صبري.

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وتسببت تلك الصور في أن تصبح الفنانة ياسمين صبري حديث المتابعين بعد انتشار صورتين لها، إحداهما تعود إلى عام 2015، والأخرى تُظهر شكلها الحالي، وقارن المتابعون بينهما، معبرين عن صدمتهم من هذا التغيير.



ورأى البعض أن ياسمين كانت منذ سنوات أكثر نعومةً وجمالاً، فيما ذكر آخرون أن التعديلات التي أضافتها إلى شكلها جعلتها أكثر جاذبية.

في حين انتقد البعض الآخر عمليات التجميل التي خضعت لها ياسمين، وقارنوها ببعض الممثلات الأخريات.

وكانت ياسمين احتفلت مع زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، قبل أسبوعين بذكرى زواجهما الأولى، ونشرت صوراً من جلسة تصوير خاصة خضعا لها، اختارا خلالها الظهور بإطلالة كاجوال، عبارة عن قميص وسروال من الجينز.