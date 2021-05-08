بإطلالة جديدة سينتيا خليفة تخطف أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجأت الفنانة اللبنانية الشابة سينتيا خليفة جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة في أحدث ظهور لها

وظهرت سينتيا بإطلالة كاجوال جذابة مرتدية تي-شيرت باللون الأسود في الأحمر.

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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر، وهو ما يتناسب مع لون بشرتها.

وتتميز الفنانة سينتيا خليفة بإطلالتها الجريئة والمثيرة التي تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها في أغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها.

وتشارك سينتيا خليفة في مسلسل “حرب أهلية” بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروي الأزلي، برلنتي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.