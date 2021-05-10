حكاية زواج سمير غانم ودلال عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - سمير غانم

شكلت قصة حب وزواج الفنان سمير غانم من الفنانة دلال عبد العزيز حالة فريدة من بين الزيجات الفنية حيث نجحا في الابتعاد عن المشاكل التي تعصف بمثل هذه الزيجات.

بدأت القصة من خلال الفنان جورج سيدهم في مسرحية أهلا يادكتور التي أجرها حسن عبد السلام، حيث كان يبحث سمير غانم عن بطلة للمسرحية، والتي كان من المقرر أن تقوم بها الفنانة آثار الحكيم، ولكن المخرج رياض العريان، أخذ آثار الحكيم للعمل في اليونان، فقدم جورج الوجه الجديد دلال عبد العزيز .

دلال عبد العزيز كانت قد كشفت عن كواليس انضمامها للمسرحية، بقولها قدمني جورج سيدهم وذهبت إلى كواليس المسرحية وقالي الفن مافهوش واسطة، وعملت مشهد من المسرحية، وأعجب سمير غانم بها من أول لحظة.

وقال سمير غانم عنها في أحد اللقاءات التلفزيونية السابقة، دلال ممثلة صادقة على المسرح، وأفضل العمل معها باستمرار، وحققنا نجاحاً كبيراً خلال فترة عرض المسرحية، ثم دخل الأمر في قصة حب جمعت بينا وقررت الزواج منها .

وقالت دلال عبد العزيز، أنها وضعت في رأسها أنها ستقترب من سمير غانم، وظل الثنائي في قصة حب لمدة 3 سنوات حتي تزوجا.

دلال عبد العزيز هي الزوجة الثالثة للفنان سمير غانم الذي صرح في وقت سابق أن الزيجة الأولى كانت من امرأة صومالية تعرّف عليها في إحدى الحفلات، ولم تستمر الزيجة سوى شهرين أو 3 أشهر تقريبا.

أما الزواج الثاني وفقا لتصريحات غانم فقال إنه تم بشكل مفاجئ وبطريقة كوميدية، ففي إحدى السهرات تحدتهم إحدى الصديقات بأن يتزوجا، فقاما بالأمر على الفور.