ابن محمد رمضان يشعل مواقع التواصل في أحدث ظهور له (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - محمد رمضان وابنه

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، أحدث صورة لطفليه «علي وكنز».

وظهر الطفل في الصورة وهو يحمل شقيقته، على غرار والده، إذ نشر محمد رمضان أمس صورة له وهو يحمل شقيقته بين يديه، وعلق «رمضان»، على الصورة قائلًا: «الأخ سند أخته وحمايتها».

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من ناحية أخرى، يعرض لمحمد رمضان حاليًا مسلسل «موسى»، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، ويشاركه البطولة سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، عارفة عبدالرسول، فريدة سيف النصر، أحمد طلعت وضياء عبدالخالق.

وينتظر رمضان طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة «فيرساتشي بيبي»، المقرر عرضه في عيد الفطر المبارك.