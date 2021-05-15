أول تعليق من مي عمر على قرار المتحدة وقف التعامل مه زوجها محمد سامي

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد حالة الجدل الكبيرة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف التعامل مع زوجها المخرج محمد سامي، قررت زوجته الفنانة مي عمر الرد على الأزمة.

ومن خلال منشور أعادت نشره عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» انتقدت ردود الأفعال على قرار «المتحدة» وقف التعامل مع المخرج محمد سامي بعد مسلسله الأخير «نسل الأغراب».

السبب الحقيقي وراء وقف المتحدة التعامل مع المخرج محمد سامي

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وكُتب في المنشور ده: «ايه الشماته وايه كمية الفرحة اللي شايفها فيكو دي! فعلا العين مبتكرهش غير اللي أحسن منها»، وده في إشارة لفنانين ومتابعين عبروا عن سعادتهم لقرار المتحدة.

قرار المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف التعامل مع محمد سامي أثار موجة كبيرة من التساؤلات، خاصة وأن الشركة لم تبدٍ أي أسباب حول القرار.

إلا أن عدد من النقاد أرجع سبب وقف التعامل مع محمد سامي لكثرة الأخطاء الإخراجية التي تضمنها مسلسل «نسل الأغراب»، والذي شارك به في الماراثون الدرامي الرمضاني الماضي.