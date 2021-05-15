إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري تضعها في موقف محرج (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة المتألقة ياسمين صبري صورا جديدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي من إجازة العيد من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ياسمين صبري عدة صور عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» من إحدى الأماكن الساحلية في الغردقة خلال قضاءها إجازة العيد.

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وظهرت ياسمين بفستان طويل ومحتشم باللون الأزرق الفاتح لتنهال عليها التعليقات من متابعيها تشيد بإطلالتها الجديدة.

إلا أن ياسمين تعرضت أيضا للانتقادات من بعض متابعيها الذين هاجموا نشرها لصور عبر حسابها دون اهتمام بما يحدث في فلسطين وانتفاضات سكان حي الشيخ جراح وتساءل متابعون لها عن عدم نشرها صورا أو بوستات تدعم من خلالها الفلسطينيين والمسجد الأقصى.

وكتبت لها متابعة «ليش مافي أي صورة لتدعمي الفلسطينيين».. وسألها آخر «هل هذا وقت مناسب لمثل صورك كان أحرى بك تستخدمي حسابك وشهرتك لدعمنا».