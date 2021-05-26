سر ارتداء سمير غانم يكشف سر ارتدائه الباروكة و«النظارة» بشكل دائم

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو ظهر فيه الفنان سمير غانم يتحدث من خلالها عن ارتدائه الباروكة.

قال الفنان الراحل سمير غانم، في حوار سابق له، إن وفاة شقيقه سيد هي السبب في انفصاله عن فرقة ثلاثي أضواء المسرح، مضيفا أنه كان يتولى حساباته في الفرقة وفي كل شيء، لأنه خريج تجارة ويفهم في هذه الأمور فكان يتولى أمور الضرائب، وبعد وفاته شعر بأنه لن يفهم شيئا في هذه الأمور.

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وأضاف خلال حلقة ببرنامج “واحد من الناس”، مع الإعلامي عمرو الليثي أنه بالإضافة إلى أن الضيف أحمد توفى وقتها فلم يستطع سمير غانم أن يكمل المسيرة واعتذر لجورج سيدهم.

يذكر أن “ثلاثي أضواء المسرح”، هي فرقة استعراض ظهرت في ستينيات القرن الماضي وتعد من أقوى وأشهر الفرق التي ظهرت في تاريخ الفن المصري، قدمت عددًا من الأعمال الفنية الكوميدية التي لاقت نجاحًا كبيرًا في السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون، واشتهرت بالتناغم الشديد بين أعضائها الثلاثة، إلى أن انفصلوا بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970.

كما حكى الفنان سمير غانم، عن أول زيجة في حياته قبل الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، وكان ذلك في بداية مشواره الفني.

وأكد أنه تزوج من صومالية في شبابه كانت معجبة بفنه، وتحضر جميع مسرحياته، وأن فترة زواجهما استمرت لمدة عام واحد فقط وانفصلا بعدها.

على الرغم من أن الفنان الراحل سمير غانم في بدايته كان يظهر أصلع الرأس، وقد عرفه الجمهور بهذا الشكل، إلا أنه قرر تغيير شكله بعد سنوات.

سمير غانم قرر أن يظهر دائمًا بالباروكة، سواء في أعماله أو حياته الشخصية، وكشف سر ذلك في أحد لقاءاته التلفزيونية السابقة.