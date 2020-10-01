أكتوبر_وردي

شهر أكتوبر أحد شهور السنةِ الميلاديه،الذي خُصص أن يكون شهر للتوعية(بمرض سرطان الثدي)

الذي يُصيب الإناث أكثر من الرجال بنسبة كبيرة.

حيث يُقام في هذا الشهر الكثير والعديد من المبادرات التوعوية لهذا المرض،وقد يُشارك فيه من سبق لهم إصابتهم بهذا المرض كنوع من انواع الدعم النفسي والإثبات أن المرض لايكون مميت ١٠٠٪؜ كما يزعمون أصحاب الإشاعات.

رسالة لمرضى السرطان :

يوجد حالات كثيرة،أُصيبت بهذا المرض،وتجاوزوا هذه المرحلةِ المؤلمة،بثقتهم بالله ثم بعزمهم،وقوتهم الداخلية،وروحهم اللطيفة الراضيةِ،بقضاءِ الله وقدرِه.

المرض لا يعني نهاية الحياة،ولا يعني الموت القريب،قد يكون بداية جديدة (لحياةٍ أفضل)، قد يُقربك إلى الله أكثر فأكثر.

وقد يكون نقطة تحول في حياتكـ ……

يقول الله تعالى في سورة البقرة : ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ )

فيخبر سبحانه أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن ، ليتبين الصادق من الكاذب ، والجازع من الصابر ، وهذه سنته في عباده.

رأيت في إحدى زيارتي (لقسم الاورام) في إحدى المُبادرات التطوعية (رأيت بعيني مرضى السرطان يقفون مبتسمين، و مبتهجين ، وأيضا متفاعلين معنا بهذه المبادرة ، وكأنهم لم يذوقو مرارة الإشعاعات أو الجرعات الكيماوية قبل ساعات، عندما رأيتهم ذُهِلّت،وحينها شعرتُ بأن أقوى من على وجه الأرض (مرضى السرطان)، أقوياء، يتحدون،ويكافِحون، مهما كان قدر الألم بأجسادهم، يسقطون ثم يقفون ليثبتوا للعالم أن محاربي السرطان أقوى من أن يهزمهم مرض ضعيف وأيضاً أقوى من أن ينظر لهم الآخرون بنظرة انكسار وشفقه.) وأيضاً من المواقف اللطيفة والجميلة، جاء إلينا رجل طاعن في السن، قال لنا «إننا نحن مرضى السرطان لا نريد منكم الدافع المادي، نريد الدعم المعنوي، نريدكم أن تقفون إلى جانبنا لدفعنا وتشجيعنا وبث الأمل والتفاؤل في نفوسنا،لترميم حطام قلوبنا الذي حدث نتيجة مقاومتنا للمرض،وخيبات الأمل ونظرات الشفقة والانكسار على حالنا».

وفي الآونه الأخيرة أنتشرت عبارة يقولونها من لديهم مرضى سرطان وفقدوهم

(انتصر السرطان، ومات (…)

(صديقي او والدي او والدتي او اخي الخ)

هذه عبارة تعكس السلبية في نفوس الأخرين،وغير صحيحه، ولو أن الله أمد في عمر من فقدتموهم لكان يُكافِح،ويُجاهِد،ويصبِر على هذا البلاء ولكن الله أختار أن يتوفاه في هذا اليوم

قال تعالى(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ)

أي أن الأعمار بيد الله.

إبتسموا، وتفاءلوا، وتذكروا أن عندما يُخرج الإنسان إلى الدُنيا،فإن قدَرَهُ،ورزقهُ،وحياته، ومماتهُ،قد كتبها الله عنده في اللوح المحفوظ.

بقلم: نوير بنت سعود الحارثي