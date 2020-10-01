أعلن رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، عن التوصل إلى "اتفاق إطارى" بوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية، لبدء المفاوضات نحو ترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، برعاية من الأمم المتحدة فى المقر التابع لها بمنطقة الناقورة جنوبى لبنان.





جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده "برى" اليوم بحضور نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، وقائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، والقائد العام لقوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة فى الجنوب اللبنانى "يونيفيل" الجنرال ستيفانو دل كول. وأشار رئيس المجلس النيابى إلى أن قيادة الجيش اللبنانى، ستتولى ملف التفاوض لترسيم الحدود، برعاية من رئيس الجمهورية ميشال عون والحكومة المرتقبة عقب تشكيلها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس البرلمان اللبنانى يعلن اتفاقا تفاوضيا حول ترسيم الحدود مع إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.