حميدتي يشكر ترامب على قرار طال انتظاره 27 عاما

تقدم نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" بالشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إزالته اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ووصف دقلو ما حدث بأنه "يوم تاريخي لشعبنا الذي عانى طوال 27 عاما" تحت هذه القائمة.
وأضاف: "بهذا القرار نأمل أن تخطو بلادنا نحو مدارج المجد من خلال بناء علاقات متوازنة مع العالم من أجل سودان الحرية والسلام والعدالة".
وكان البيت الأبيض أكد أمس الجمعة أن الرئيس ترامب أخطر الكونغرس بعزمه رفع السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك قبل قليل من إعلان ترامب عن اتفاق على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل.
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