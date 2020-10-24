الإمارات : وقف إطلاق النار فى ليبيا يتوافق مع مخرجات برلين وإعلان القاهرة

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولى، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم السبت، تأكيدها على أن الحل السياسى هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع فى ليبيا، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.

واعتبرت الإمارات، هذا القرار "خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى بناء مستقبل يلبى تطلعاته فى الاستقرار والسلام والازدهار، بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين، وإعلان القاهرة".