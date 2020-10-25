المبعوث الأممى لدى سوريا يصل دمشق لبحث استئناف مباحثات تعديل الدستور

وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت، أنه من المقرر أن يلتقى بيدرسون وزير الخارجية السورى وليد المعلم غدا الأحد.

وكان بيدرسون قد التقى المعلم فى دمشق فى 29 يناير الماضى، وأكد الجانبان على أهمية الالتزام بقواعد وإجراءات عمل لجنة مناقشة الدستور للحفاظ على قرارها السورى المستقل دون أى تدخل خارجى من أى جهة كانت.

جدير بالذكر أن اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور قد أنهت فى 29 أغسطس الماضى جولة جديدة من المفاوضات دون نتائج، وشهدت الجولة تعليق المحادثات لمدة 3 أيام إذ أظهرت نتائج التحليل إصابة 4 من المشاركين بفيروس كورونا المستجد.