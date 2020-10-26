تفتح المملكة أبوابها أمام المعتمرين من الخارج بدءاً من الأحد المقبل، بعد تعليق العمرة بسبب ما فرضته جائحة كورونا منذ نحو ثمانية أشهر.
وقالت وزارة الحج والعمرة: “تتشرف المملكة باستقبال ضيوف الرحمن القادمين من الخارج بتاريخ ١٤٤٢/٣/١٥-٢٠٢٠/١١/١”.
وأكدت وزارة الحج والعمرة على آلية العمرة الآمنة، وضوابط تقديم الخدمة بما يضمن سلامة وصحة الانسان، وذلك من خلال توضيح مهام شركاء النجاح من شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المملكة تستقبل المعتمرين من الخارج بدءاً من الأحد المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.